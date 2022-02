Les Randos du cœur Halle Canteleu, 27 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Halle Canteleu, le dimanche 27 mars à 08:30

**Amateurs de marche ou de course, en famille, entre amis ou en solo**, retenez bien la date du **dimanche 27 mars** ! Dans le cadre verdoyant exceptionnel du **lac du Héron**, vous participerez en plus à une belle action solidaire, en participant à la **5e édition des Randos du Cœur organisées par le Lions club au profit de la Banque Alimentaire du Nord.** L’**objectif est de réunir 800 participants**, pour **atteindre les 3,6 tonnes de denrées non périssables collectées** (soit l’équivalent de 9 000 repas). **Les itinéraires seront fléchés, un ravitaillement offert à mi-parcours et un verre de l’amitié vous attendra à l’arrivée.** **Au programme** * Accueil à la Halle Canteleu, rue Carpeaux, dès 8h30. * 9h30 : marche de 3 km, 5 km ou 10 km. * 10h : course de 5 km ou 10 km. * 10h30 : course des enfants de 1 km. **Modalités de participation :** * 3kg de denrées non périssables par personne à amener le jour même. **Information, inscription et règlement :** [lesrandosducoeur.com](http://lesrandosducoeur.com/)

Halle Canteleu 64 rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T08:30:00 2022-03-27T12:00:00