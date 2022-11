Les Randos du Chef Dijon, 25 juin 2023, Dijon.

Les Randos du Chef

Point d'accueil de l'Office de Tourisme à la Cité de la gastronomie, 2 Rue de l'Hôpital, Dijon, Côte-d'Or

2023-06-25 – 2023-06-25

Point d’accueil de l’Office de Tourisme à la Cité de la gastronomie 2 Rue de l’Hôpital

Dijon

Côte-d’Or

EUR 29 Convivialité, Gourmandises et Nature, voilà la recette des Randos du Chef !

Enfilez vos chaussures de marche et rejoignez-nous pour cette journée inoubliable entre panoramas et combes dijonnaises !

Au menu de cette journée, 13 km sur les sentiers de la métropole pour une randonnée qui vous emmènera à la découverte de trésors naturels et patrimoniaux commentés par votre guide du Comité Départemental de Randonnée Pédestre.

Pour le repas, on jette la nappe et on déguste une formule concoctée par le restaurant la Menuiserie, le seul restaurant labellisé Bio de Dijon ! Approvisionnement 100% local, produits de saison et recettes savoureuses, vous ne résisterez pas longtemps à la gourmandise de cette journée. Parce que la nature est au cœur de nos préoccupations, le restaurant la Menuiserie utilise des contenants 100% réutilisables et assure la livraison de notre déjeuner en vélo cargo.

Jambes affûtées et papilles aiguisées, tout un programme !

Information (à noter) :

Merci de bien vouloir vous munir de chaussures de sport fermées.

Prendre de l’eau et un équipement adapté à la météo (casquette, vêtement de pluie…). Le parcours fait 13 km avec un peu de dénivelé et des bonnes montées.

info@otdijon.com +33 3 80 44 11 44 https://www.destinationdijon.com/visites/les-randos-du-chef/

Point d'accueil de l'Office de Tourisme à la Cité de la gastronomie, 2 Rue de l'Hôpital, Dijon

