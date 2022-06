Les randos des déjantés de la baie Verton Verton Catégorie d’évènement: Verton

Rue Bertrand Akar Verton 62180 Verton Plusieurs randonnées sont proposées le 3 juillet 2022. Randonnées VTT :

– 32 km pour 5€

– 62 km pour 6€

– 85 km pour 7€ RAID : 110 km pour 9€ Marche : 8 ou 14 km pour 3€ Rendez-vous à la salle polyvalente de Verton de 7h30 à 8h pour le raid et les 85km, et de 7h30 à 9h00 pour les autres distances. Sandwich, boissons et lavage du vélo à l’arrivée. Les inscriptions se font sur internet uniquement pour le raid (Google : Helloassos les déjantées de la baie), sur internet et sur place pour les autres distances. ot-rangdufliers@orange.fr +33 6 25 59 35 37 Plusieurs randonnées sont proposées le 3 juillet 2022. Randonnées VTT :

