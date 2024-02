LES RANDOS DE PLEINE LUNE Latoue, vendredi 23 février 2024.

LES RANDOS DE PLEINE LUNE Latoue Haute-Garonne

l’Association LACUNAPA vous propose une petite randonnée nocturne chaque mois autour de la pleine lune…

Ce parcours est accessible à tous et d’une durée d’environ 1h30. Prévoir une tenue confortable et chaude (bonnet et gants compris), un gilet jaune et une lampe frontale.

N’oubliez pas votre gourde et quelques douceurs type fruits secs pour les fringales !!!

En cas de météo défavorable, la sortie sera annulée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:30:00

fin : 2024-02-23

STADE DE LATOUE

Latoue 31800 Haute-Garonne Occitanie lacunapa.assoc@gmail.com

