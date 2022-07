Les randos accompagnées de l’été Rieupeyroux Rieupeyroux Catégorie d’évènement: Rieupeyroux

Les randos accompagnées de l’été Rieupeyroux, 23 août 2022, Rieupeyroux. Les randos accompagnées de l’été

OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA 18 rue de la mairie Rieupeyroux

2022-08-23 – 2022-08-23 18 rue de la mairie Rieupeyroux Aveyron EUR Rieupeyroux Mardi 23 août : Rieupeyroux Le bélier 3h

10,8 Km

D+ = 332 m

Difficulté ** Départ 8h45 de la place du cinéma à Rieupeyroux Jacques BOUTEILLE 06 02 14 96 64 Chaussures de marche et réserve d’eau obligatoires Chapeau fortement conseillé, obligatoire si Alerte Canicule Jaune Randos annulées en cas d’Alerte Canicule Orange ou Rouge Tous les mardis matins, en juillet et en août. Randonnées gratuites et ouvertes à tous, accompagnées par le club des Passejaires. Infos 06 72 95 84 06. randonnee@passejaires-segala.fr http://www.passejaires-segala.fr/ Mardi 23 août : Rieupeyroux Le bélier 3h

10,8 Km

D+ = 332 m

Difficulté ** Départ 8h45 de la place du cinéma à Rieupeyroux Jacques BOUTEILLE 06 02 14 96 64 Chaussures de marche et réserve d’eau obligatoires Chapeau fortement conseillé, obligatoire si Alerte Canicule Jaune Randos annulées en cas d’Alerte Canicule Orange ou Rouge OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA

18 rue de la mairie Rieupeyroux

dernière mise à jour : 2022-07-26 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA

Détails Catégorie d’évènement: Rieupeyroux Autres Lieu Rieupeyroux Adresse OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA 18 rue de la mairie Ville Rieupeyroux lieuville 18 rue de la mairie Rieupeyroux

Rieupeyroux Rieupeyroux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rieupeyroux/

Les randos accompagnées de l’été Rieupeyroux 2022-08-23 was last modified: by Les randos accompagnées de l’été Rieupeyroux Rieupeyroux 23 août 2022 OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA

Rieupeyroux