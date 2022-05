Les randos à Josette Givry, 15 mai 2022, Givry.

Les randos à Josette Givry

2022-05-15 – 2022-05-15

Givry Saône-et-Loire Givry

Dans le cadre de la Fête à Josette (courses, spectacles, jeux, repas gastronomique, concerts…), partez pour 6, 12 ou 21 km dans le paysage de la côté chalonnaise, départ de Givry. Ravitaillement et bonne ambiance garantie ! Randonnées caritatives au profit de Spirit of Josette, prix libre.

ASSOCIATION SPIRIT OF JOSETTE : Rendre accessible des fauteuils roulants « récréatifs » au plus grand nombre de personnes à mobilité réduite, tel est l’objectif de Spirit of Josette.

En Saône-et-Loire (où est basée l’association) ou partout ailleurs, particuliers, associations ou structures spécialisées, venez profiter de nos Josettes et partager avec nous une formidable aventure humaine.

info.spiritofjosette@gmail.com https://www.spiritofjosette.fr/

