LES RANDONNEURS DU BRIVET À PONT-CHÂTEAU Pontchâteau

Pontchateau

LES RANDONNEURS DU BRIVET À PONT-CHÂTEAU Pontchâteau, 20 avril 2022, Pontchâteau. LES RANDONNEURS DU BRIVET À PONT-CHÂTEAU Rue Maurice Sambron Parking salle de la Boule d’Or Pontchâteau

2022-04-20 – 2022-04-20 Rue Maurice Sambron Parking salle de la Boule d’Or

Pontchâteau Loire-Atlantique Dimanche 13 mars – Férel – 11 km – départ à 13h30

Contact : Jocelyne Douillard 06 20 90 92 85 Rando douce – mercredi 16 mars – St Malo de Guersac – 8 km – départ à 14h

Contact : Jean-Louis Joalland 06 70 50 62 77 Jeudi 17 mars – Quilly – 12 km – départ à 8h30

Contact : Claudine Fraslin 06 14 77 31 82 Mercredi 23 mars – Blain circuit des carrières – 13 km – départ à 14h

Contact : Pascal Chery 06 15 46 53 98 Rando douce – jeudi 24 mars – St Nazaire circuit des étangs – 8 km – départ à 14h

Contact : Luc Fonteneau 06 73 07 32 37 Dimanche 27 mars – St Nicolas de Redon – 11 km – départ à 13h30

Contact : Janine Moinet 06 35 97 19 95 Rando douce – mercredi 30 mars – Campbon la Ducherais – 8 km – départ à 14h

Contact : Janine Moinet 06 35 97 19 95 Jeudi 31 mars – La Chapelle Launay – 12 km – départ à 8h30

Contact : Liliane Gourhand 06 71 37 18 68 Mercredi 6 avril – Nivillac le circuit de la ville Aubin – 11 km – départ à 14h

Contact : Pascal Chery 06 15 46 53 98 Rando douce – jeudi 7 avril – Lavau sur Loire – 8 km – départ à 14h

Contact : Jean-Louis Joalland 06 70 50 62 77 Dimanche 10 avril – Avessac circuit des Salentins – 12 km – départ à 13h30

Contact : Janine Moinet 06 35 97 19 95 Rando douce – mercredi 13 avril – Avessac – 8 km – départ à 14h

Contact : Janine Moinet 06 35 97 19 95 Jeudi 14 avril – Missillac – 10 km – départ à 8h30

Contact : Joëlle Ditte 07 87 79 39 03 Mercredi 20 avril – Ste Reine de Bretagne circuit des moulins – 12 km – départ à 14h

Contact : Janine Moinet 06 35 97 19 95 Rando douce – jeudi 21 avril – Guenrouët – 8 km – départ à 14h

Contact : Jocelyne Douillard 06 20 90 92 85 Dimanche 24 avril – Donges circuit d’Er – 12 km – départ à 13h30

Contact : Isabelle Bruneau Rando douce – mercredi 27 avril – Ste Anne sur Brivet – 8 km – départ à 14h

Contact : Janine Moinet 06 35 97 19 95 Jeudi 28 avril – La Turballe (journée + pique-nique) – 20 km – départ à 8h30

Contact : Maryvonnick Jort 06 74 25 02 31 Marche rapide tous les mardis et jeudis matin à 8h

Départ : parking salle de la Boule d’Or

dernière mise à jour : 2022-04-15

