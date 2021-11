Les randonneurs de la baie de Lancieux – Saint-Lunaire circuit du papillon Saint-Lunaire, 8 décembre 2021, Saint-Lunaire.

Les randonneurs de la baie de Lancieux – Saint-Lunaire circuit du papillon Parking du décollé à Saint-Lunaire Boulevard de la Mer Saint-Lunaire

2021-12-08 14:00:00 – 2021-12-08 Parking du décollé à Saint-Lunaire Boulevard de la Mer

Saint-Lunaire 35800

Circuit à Saint-Lunaire, randonnée entre 9 et 12 km et de 6 à 9 km.

Consignes particulières Covid :

– Il faudra s’inscrire et donner son N° de téléphone avant de démarrer la randonnée.

– Il n’y aura pas de kir breton à l’arrivée le dimanche.

– Le masque est obligatoire à l’inscription et dans les voitures de covoiturage.

– Avant de monter dans les voitures de covoiturage, il faudra se nettoyer les mains au gel hydroalcoolique et avoir le masque.

Possibilité covoiturage depuis l’office de tourisme de Lancieux à 13h30.

Départ depuis le parking du décollé à Saint-Lunaire.

Adhésion à l’association 30€ à l’année.

Participation de 2€ pour les randonneurs hors association.

Mercredi 8 décembre 2021 – 14h – Rdv parking du décollé à Saint-Lunaire

Circuit à Saint-Lunaire, randonnée entre 9 et 12 km et de 6 à 9 km.

Consignes particulières Covid :

– Il faudra s’inscrire et donner son N° de téléphone avant de démarrer la randonnée.

– Il n’y aura pas de kir breton à l’arrivée le dimanche.

– Le masque est obligatoire à l’inscription et dans les voitures de covoiturage.

– Avant de monter dans les voitures de covoiturage, il faudra se nettoyer les mains au gel hydroalcoolique et avoir le masque.

Possibilité covoiturage depuis l’office de tourisme de Lancieux à 13h30.

Départ depuis le parking du décollé à Saint-Lunaire.

Adhésion à l’association 30€ à l’année.

Participation de 2€ pour les randonneurs hors association.

Mercredi 8 décembre 2021 – 14h – Rdv parking du décollé à Saint-Lunaire

Parking du décollé à Saint-Lunaire Boulevard de la Mer Saint-Lunaire

dernière mise à jour : 2021-10-30 par