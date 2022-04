Les randonnées Nature et Sens

2022-05-01 – 2022-05-01 10 EUR Au programme : marche, respiration, réveil des sens, ancrage énergétique, connexion à la nature, et des surprises… !

Des randonnées accessibles au plus grand nombre, à chaque fois dans un lieu différent et sélectionnées avec soin pour leur dimension esthétique et un peu magique… C’est une occasion d’être ensemble pour partager, se connecter à la nature et faire du bien à notre corps ! L’objectif n’est pas la performance sportive mais de prendre un temps pour se relier à soi, aux autres et à la nature… +33 6 60 69 80 08 https://www.lavoiedelanature.org/ Au programme : marche, respiration, réveil des sens, ancrage énergétique, connexion à la nature, et des surprises… !

