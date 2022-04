Les randonnées Monséguraises du 1er Mai Saint-Vivien-de-Monségur Saint-Vivien-de-Monségur Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Vivien-de-Monségur

Les randonnées Monséguraises du 1er Mai Saint-Vivien-de-Monségur, 1 mai 2022, Saint-Vivien-de-Monségur. Les randonnées Monséguraises du 1er Mai Saint-Vivien-de-Monségur

2022-05-01 07:30:00 – 2022-05-01

Saint-Vivien-de-Monségur Gironde Saint-Vivien-de-Monségur 9 EUR Les randonnées Monséguraises vous propose de prendre un bon bol d’air ce dimanche premier mai au départ de Saint-Vivien-de -Monségur avec 3 circuits pour découvrir la campagne Monséguraise. Au choix:

-Un circuit pédestre guidé de 11km avec un départ groupé à 9h.

-Des circuits VTT incluant de nouveaux parcours de 23/33 ou43kms avec départs libre à partir de 8h.

-Des Circuits cyclotourisme de 25/50/75 ou 90kms pour les plus vaillants avec départs libre à partir de 8h. Les inscriptions se feront sur place partir de 7h30.Pour la sécurité de tous, le port du casque sera obligatoire.

Possibilité de repas (grillade de bœuf) sur inscription avant le 25 avril 2022. Les randonnées Monséguraises vous propose de prendre un bon bol d’air ce dimanche premier mai au départ de Saint-Vivien-de -Monségur avec 3 circuits pour découvrir la campagne Monséguraise. Au choix:

-Un circuit pédestre guidé de 11km avec un départ groupé à 9h.

-Des circuits VTT incluant de nouveaux parcours de 23/33 ou43kms avec départs libre à partir de 8h.

-Des Circuits cyclotourisme de 25/50/75 ou 90kms pour les plus vaillants avec départs libre à partir de 8h. Les inscriptions se feront sur place partir de 7h30.Pour la sécurité de tous, le port du casque sera obligatoire.

Possibilité de repas (grillade de bœuf) sur inscription avant le 25 avril 2022. Les randonnées Monséguraises vous propose de prendre un bon bol d’air ce dimanche premier mai au départ de Saint-Vivien-de -Monségur avec 3 circuits pour découvrir la campagne Monséguraise. Au choix:

-Un circuit pédestre guidé de 11km avec un départ groupé à 9h.

-Des circuits VTT incluant de nouveaux parcours de 23/33 ou43kms avec départs libre à partir de 8h.

-Des Circuits cyclotourisme de 25/50/75 ou 90kms pour les plus vaillants avec départs libre à partir de 8h. Les inscriptions se feront sur place partir de 7h30.Pour la sécurité de tous, le port du casque sera obligatoire.

Possibilité de repas (grillade de bœuf) sur inscription avant le 25 avril 2022. x-default

Saint-Vivien-de-Monségur

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Vivien-de-Monségur Autres Lieu Saint-Vivien-de-Monségur Adresse Ville Saint-Vivien-de-Monségur lieuville Saint-Vivien-de-Monségur Departement Gironde

Saint-Vivien-de-Monségur Saint-Vivien-de-Monségur Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vivien-de-monsegur/

Les randonnées Monséguraises du 1er Mai Saint-Vivien-de-Monségur 2022-05-01 was last modified: by Les randonnées Monséguraises du 1er Mai Saint-Vivien-de-Monségur Saint-Vivien-de-Monségur 1 mai 2022 Gironde Saint-Vivien-de-Monségur

Saint-Vivien-de-Monségur Gironde