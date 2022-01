Les Randonnées Intérieures Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Les Randonnées Intérieures Martigues, 27 janvier 2022, Martigues. Les Randonnées Intérieures Parc de Figuerolles, entrée secondaire Avenue du grand parc Martigues

2022-01-27 14:00:00 – 2022-01-27 16:30:00 Parc de Figuerolles, entrée secondaire Avenue du grand parc

Martigues Bouches-du-Rhône 25 25 Une randonnée de 2h30 ouverte à tous.

Se reconnecter à la Nature, pour se (re) connecter à sa Nature.

Plonger dans son silence intérieur. Favoriser l’ancrage. Se ressourcer.

Développer une présence à soi et au monde. Se laisser inspirer par la Nature

Développer sa créativité. Gagner en clarté intérieure.



Pas de difficulté particulière mais petite condition physique requise.

8/10 personnes maximum.

Un thème et un lieu différents à chaque fois.

Nombre de place limité. Réservation par sms indispensable. Une marche en conscience, en silence, en petit groupe sur les sentiers de notre belle Provence.

Au contact de la Nature et au travers de ses 5 sens, développer une écoute profonde de soi en résonnance avec son environnement. contact@patriciacastano.fr +33 6 60 60 28 68 Une randonnée de 2h30 ouverte à tous.

Se reconnecter à la Nature, pour se (re) connecter à sa Nature.

Plonger dans son silence intérieur. Favoriser l’ancrage. Se ressourcer.

Développer une présence à soi et au monde. Se laisser inspirer par la Nature

Développer sa créativité. Gagner en clarté intérieure.



Pas de difficulté particulière mais petite condition physique requise.

8/10 personnes maximum.

Un thème et un lieu différents à chaque fois.

Nombre de place limité. Réservation par sms indispensable. Parc de Figuerolles, entrée secondaire Avenue du grand parc Martigues

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Parc de Figuerolles, entrée secondaire Avenue du grand parc Ville Martigues lieuville Parc de Figuerolles, entrée secondaire Avenue du grand parc Martigues

Martigues Martigues https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/