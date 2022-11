Les randonnées hivernales 2023 Sainte-Honorine-de-Ducy Sainte-Honorine-de-Ducy Catégories d’évènement: Calvados

Sainte-Honorine-de-Ducy

Les randonnées hivernales 2023 Sainte-Honorine-de-Ducy, 14 janvier 2023, Sainte-Honorine-de-Ducy. Les randonnées hivernales 2023

Parking mairie Sainte-Honorine-de-Ducy Calvados

2023-01-14 13:45:00 13:45:00 – 2023-01-14 17:00:00 17:00:00 Sainte-Honorine-de-Ducy

Calvados Sainte-Honorine-de-Ducy En compagnie des élus et des habitants, découvrez le charme patrimonial et historique des communes d’Isigny-Omaha Intercom lors de randonnées conviviales avec des boucles de 9 à 15 km. Chaque participant sera muni d’une carte avec le parcours.

Prévoir un petit sac à dos avec eau et encas, une bonne paire de chaussures et une tenue adaptée à la météo du moment. En compagnie des élus et des habitants, découvrez le charme patrimonial et historique des communes d’Isigny-Omaha Intercom lors de randonnées conviviales avec des boucles de 9 à 15 km. Chaque participant sera muni d’une carte avec le parcours.

Prévoir un petit sac à dos avec eau et encas, une bonne paire de chaussures et une tenue adaptée à la météo du moment. Accueil OTI IOI

Sainte-Honorine-de-Ducy

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Sainte-Honorine-de-Ducy Autres Lieu Sainte-Honorine-de-Ducy Adresse Parking mairie Sainte-Honorine-de-Ducy Calvados Ville Sainte-Honorine-de-Ducy lieuville Sainte-Honorine-de-Ducy Departement Calvados

Sainte-Honorine-de-Ducy Sainte-Honorine-de-Ducy Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-honorine-de-ducy/

Les randonnées hivernales 2023 Sainte-Honorine-de-Ducy 2023-01-14 was last modified: by Les randonnées hivernales 2023 Sainte-Honorine-de-Ducy Sainte-Honorine-de-Ducy 14 janvier 2023 Calvados Parking mairie Sainte-Honorine-de-Ducy Calvados Sainte-Honorine-de-Ducy

Sainte-Honorine-de-Ducy Calvados