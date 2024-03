Les randonnées gastronomiques du Lundi de Pâques Saint-Izaire, lundi 1 avril 2024.

Le 1er avril, l’association Chemin Faisant de Saint-Izaire organise sa randonnée gastronomique du lundi de Pâques.

Cette année, nous avons choisi le secteur saint izaire-Malben-le Pérayrol.

Comme l’année dernière, nous vous proposerons trois circuits de 5, 13 et 22 km

(Attention, ces itinéraires empruntent parfois des sentiers privés, ouverts exceptionnellement, grâce à l’accord des propriétaires, pour le jour de la randonnée. Ils ne sont donc plus utilisables intégralement, ni d’ailleurs balisés, par la suite.)

Circuit 5 km: La petite promenade agréable et facile par ND de Grâces, par la ligne, le menhir de Riols et retour par Peyrebelle. Pas de buffet sur le parcours.

(Dénivelé ~ 120 m)

Circuit 13 km: Parcours intermédiaire, en longueur et difficulté, passant par Riols, le chêne de Bouzat au point de vue magnifique, les Armayrols (buffet).Retour par le Salze, la voie verte, ND de Grâces, Peyrebelle.

(Dénivelé ~ 390 m)

Circuit 22 km: Pour les randonneurs de fond et les vététistes. Même départ jusqu’au chêne, puis vallée de Len, la montée Tavernes-le Perayrol (1er buffet). Puis la crête vers le relais mobile, la descente vers Malben, les Armayrols (2è buffet). Retour identique au 13 km.

(Dénivelé ~ 730 m) 5 5 EUR.

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie domitage@gmail.com

