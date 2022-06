Les randonnées du vendredi avec les Randonneurs du Porzay Dinéault Dinéault Catégories d’évènement: Dinéault

Finistère

Les randonnées du vendredi avec les Randonneurs du Porzay Dinéault, 14 octobre 2022, Dinéault. Les randonnées du vendredi avec les Randonneurs du Porzay

Place de l’église Dinéault Finistère

2022-10-14 14:00:00 – 2022-10-14 Dinéault

Finistère Randonnées du vendredi sont entre 8 et 11 km. Ce jour, à Plonévez-Porzay. Rdv place de l’église. La randonnée sera suivie de l’assemblée générale à la salle communale vers 16h30 et d’un goûter. Randonnées du vendredi sont entre 8 et 11 km. Ce jour, à Plonévez-Porzay. Rdv place de l’église. La randonnée sera suivie de l’assemblée générale à la salle communale vers 16h30 et d’un goûter. Dinéault

dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Dinéault, Finistère Autres Lieu Dinéault Adresse Place de l'église Dinéault Finistère Ville Dinéault lieuville Dinéault Departement Finistère

Dinéault Dinéault Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dineault/

Les randonnées du vendredi avec les Randonneurs du Porzay Dinéault 2022-10-14 was last modified: by Les randonnées du vendredi avec les Randonneurs du Porzay Dinéault Dinéault 14 octobre 2022 Place de l'église Dinéault Finistère

Dinéault Finistère