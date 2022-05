Les randonnées du Raisin d’Or : Razac d’Eymet

2022-08-11 – 2022-08-11 Randonnée à la découverte du petit patrimoine et des paysages Bergeracois. Dégustation des vins de Bergerac offert en fin de randonnée ( offert). Boucle de 7,2 km à Razac d’Eymet. Randonnée gratuite ouverte à toutes et à tous à la découverte des paysages et du vignoble Bergeracois.

