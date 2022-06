Les randonnées du mardi avec les Randonneurs du Porzay – Circuit Saint-Gildas Cast, 11 octobre 2022, Cast.

Les randonnées du mardi avec les Randonneurs du Porzay – Circuit Saint-Gildas

Saint-Gildas Cast Finistère

2022-10-11 14:00:00 – 2022-10-11

Cast

Finistère

Cast

Randonnées du mardi sont entre 5 et 8 km. Ce jour, Cast et le circuit de St Gildas

Rdv près de la chapelle St-Gildas avec Serge et Christiane. Départ de Plonévez-Porzay à 13h45

Conditions : certificat médical, valable 3 ans, obligatoire pour tous – Cotisation annuelle de 10 € – Covoiturage : 2 €

Randonnées du mardi sont entre 5 et 8 km. Ce jour, Cast et le circuit de St Gildas

Rdv près de la chapelle St-Gildas avec Serge et Christiane. Départ de Plonévez-Porzay à 13h45

Conditions : certificat médical, valable 3 ans, obligatoire pour tous – Cotisation annuelle de 10 € – Covoiturage : 2 €

Cast

dernière mise à jour : 2022-06-25 par