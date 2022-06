Les randonnées du mardi avec les Randonneurs du Porzay – Circuit de Kervijen Ploéven Ploéven Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Ploéven Randonnées du mardi sont entre 5 et 8 km. Ce jour, Ploéven et le circuit de Kervijen.

Rdv parking de Ty Anquer avec Adrien. Départ de Plonévez-Porzay à 13h45

