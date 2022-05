Les randonnées d’été – Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine Le Minihic-sur-Rance Faciles, ces randonnées sont animées par la FFRandonnée, elles sont ouvertes à tous et permettent de découvrir la diversité des paysages d’Ille-et-Vilaine. Gratuit pour les licenciés FFRandonnée et pour les enfants, 3€ pour le grand public. Pour s’inscrire : https://ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr/actualite/21280/les-randos-d-ete-2022 Mardi 28 juin 2022 – De 9h à 12h – RDV Communiqué lors de la réservation ille-et-vilaine@ffrandonnee.fr +33 9 64 41 94 10 https://ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr/actualite/21280/les-randos-d-ete-2022 Faciles, ces randonnées sont animées par la FFRandonnée, elles sont ouvertes à tous et permettent de découvrir la diversité des paysages d’Ille-et-Vilaine. Gratuit pour les licenciés FFRandonnée et pour les enfants, 3€ pour le grand public. Pour s’inscrire : https://ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr/actualite/21280/les-randos-d-ete-2022 Mardi 28 juin 2022 – De 9h à 12h – RDV Communiqué lors de la réservation Le Minihic-sur-Rance

