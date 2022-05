“Les Randonnées de Raboliot”

2022-05-22 07:00:00 – 2022-05-22 2 circuits pédestres de 8 et 14kms

Les départs se font à 7h30 et 9h30 à la salle Jean Boinvilliers 1 circuit VTT de 30 kms Ravitaillement sur tous les parcours. Récompenses et vin d’honneur. L’Association Gym Tonic de Brinon organise “Les Randonnées de Raboliot” +33 2 48 58 50 07 2 circuits pédestres de 8 et 14kms

