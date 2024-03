LES RANDONNEES DE L’HISTOIRE Place du Marché Payzac, mardi 13 août 2024.

LES RANDONNEES DE L’HISTOIRE Place du Marché Payzac Dordogne

Tous les mardis Danièle, guide professionnelle de randonnées, vous propose une marche culturelle autour de lieux historiques. La rando se déroulera entre Payzac et Ségur-Le-Château (classé plus beau village de France) en passant par le Pont Lasveyras.

Réservation obligatoire au 06 68 23 23 63.

Tous les mardis Danièle, guide professionnelle de randonnées, vous propose une marche culturelle autour de lieux historiques. La rando se déroulera entre Payzac et Ségur-Le-Château (classé plus beau village de France) en passant par le Pont Lasveyras.

Prévoir votre pique-nique, une gourde d’eau remplie, des en-cas, des chaussettes, de bonnes baskets où des chaussures de randonnée (pas de chaussures ouvertes ni nu-pieds), une casquette où un chapeau, de la crème solaire.

Toujours penser également à avoir une veste chaude dans le sac à dos, ainsi qu’une veste de pluie au cas où le temps changerait rapidement.

Fin de la randonnée vers 16.30 à Ségur-Le-Château avec un rapatriement des chauffeurs.

Réservation obligatoire au 06 68 23 23 63. A partir de 12 ans. 15 € par personne pour la journée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 10:00:00

fin : 2024-08-13 16:30:00

Place du Marché La halle

Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement LES RANDONNEES DE L’HISTOIRE Payzac a été mis à jour le 2024-03-11 par Isle-Auvézère