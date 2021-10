Paris DIVERS LIEUX île de France, Paris Les randonnées de la Fédération Française de Randonnée DIVERS LIEUX Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les randonnées de la Fédération Française de Randonnée DIVERS LIEUX, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 12h à 22h

gratuit

À l’occasion de Nuit Blanche, participez aux randonnées organisée par le Comité de Paris de la Fédération Française de Randonnée Pédestre et par la Fédération Française de randonnée. L’ Audax® de la Nuit Blanche Une randonnée sportive organisée avec le Comité de Paris de la Fédération Française de Randonnée Pédestre sur l’ensemble du GR® 75 pour les plus audacieux, avec brevet officiel ! On part ensemble, on marche ensemble et on arrive ensemble ! Une marche à allure rapide de 6 km/h où vous devez garder le rythme et suivre le capitaine de route, avec au choix un parcours de 50 km ou 25 km. 50 km ou 25 km > Départ 12h Porte de Pantin, place de la Fontaine aux Lions Second 25 km : Départ 17h Porte de Vanves, square Julia Bartet Arrivée 22h : Place de la Fontaine aux lions Inscription recommandée via le formulaire en ligne disponible sur : www.rando-paris.org > page inscription Audax – Cliquer ici ! Le Passe Sanitaire est requis. Des randonnées courtes sur les parcours de Nuit Blanche Parcours Nord, Est et Ouest, avec des points de départ spécifiques et des longueurs variables. – Des parcours adaptés pour tous les spectateurs marcheurs de Nuit Blanche – Des randonnées encadrées par les accompagnateurs bénévoles du Comité de Paris de la Fédération Française de Randonnée Pédestre PARCOURS NORD / ENVIRON 6 KM à voir en chemin : La forêt linéaire > la Grande Halle > Notre Dame de Fatima. > Départs à 19h et 20h : Jardin Anaïs Nin, arrêt Tram Porte d’Aubervilliers. > Arrivée : 2 heures plus tard Porte des Lilas PARCOURS OUEST / ENVIRON 6 KM à voir en chemin : La petite ceinture > la pelote basque > stade Jean Bouin > les Serres d’Auteuil… > Départs à 19h et 20h : Place Balard sortie du métro Balard à hauteur de l’arrêt du Tram. > Arrivée : 2 heures plus tard Place de la Porte d’Auteuil métro éponyme. PARCOURS EST / ENVIRON 10 KM à voir en chemin : le bois de Vincennes > le lac Daumesnil > la Pagode > le vélodrome municipal > le parc de Bercy > la passerelle Simone de Beauvoir > les Grands Moulins… > Départ à 19h au terre-plein central du Cours de Vincennes à la sortie du métro Porte de Vincennes. > Arrivée : vers 22 heures métro Bibliothèque François Mitterrand. La variante du Parcours Est >> pour les 3 derniers kilomètres, rendez-vous à 21h à l’intersection du Boulevard Poniatowski et de l’avenue de la Porte de Charenton. Métro Porte de Charenton. Nuit Blanche -> Nuit Blanche DIVERS LIEUX DIVERS LIEUX Paris 75000 Contact :Fédération Française de randonnée https://www.rando-paris.org/ev%C3%A9nements-du-comit%C3%A9/inscription-marche-d-endurance-audax/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T12:00:00+02:00_2021-10-02T22:00:00+02:00

©Marc Verhille/Ville de Paris

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu DIVERS LIEUX Adresse DIVERS LIEUX Ville Paris lieuville DIVERS LIEUX Paris