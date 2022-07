Les randonnées de la Caravane à Plessier-de-Roye Plessis-de-Roye Plessis-de-Roye Catégories d’évènement: Oise

Plessis-de-Roye

Les randonnées de la Caravane à Plessier-de-Roye Plessis-de-Roye, 25 juillet 2022, Plessis-de-Roye. Les randonnées de la Caravane à Plessier-de-Roye

Plessis-de-Roye Oise

2022-07-25 09:00:00 – 2022-07-25 Plessis-de-Roye

Balade nature à la découverte du petit Bocage (6km) Animation en partenariat avec le CPIE (Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement). Randonnée accessible aux personnes à mobilité réduite, avec l'association Creil Handisport, avec du matériel adapté (si besoin) sur inscription auprès de Valentin au 06 31 95 44 34.

