2022-08-06 – 2022-08-06 Beaulieu-les-Fontaines

Randonnée musicale avec la compagnie bALLLAd qui embarquera les promeneurs dans une expérience sensorielle, ludique et renversante avec le spectacle PROCHE (5,5km). Randonnée accessible aux personnes à mobilité réduite, avec l'association Creil Handisport, avec du matériel adapté (si besoin) sur inscription auprès de Valentin au 06 31 95 44 34.

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

