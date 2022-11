Les Randonnées accompagnées sur les pas de Pagnol, par Damien Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-11-27 09:00:00 – 2022-11-27

En tant que passionné de Marcel Pagnol, Damien a créé des randonnées qui partent sur les chemins oubliés de Marseille que Pagnol empruntait avec sa famille pendant les grandes vacances.



Un véritable voyage à travers le temps qui vous fera emprunter le fameux raccourci qui passe à proximité des châteaux, dont le mythique « Château de ma Mère ».



Soyez prêt à traverser le temps au milieu du Marseille d’aujourd’hui à la recherche des chemins du passé. La féérie peut commencer !



Randonnée familiale autour du Château de ma Mère à la recherche du fameux raccourci qu’empruntait la famille Pagnol pour se rendre à la Bastide Neuve !



Damien vous fera découvrir les traces encore visibles d’une partie du raccourci qui longe les châteaux et les anciennes rigoles qui approvisionnaient en eau les grandes propriétés.



Vous marcherez dans les pas de la famille Pagnol dont Augustine la mère, redoutait le garde et son chien.



Vous franchirez les portes du temps au milieu de ces endroits magiques et encore préservés où les chères ombres du passé ressuscitent à nouveau.



Un véritable voyage au pays des souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol et de l’oeuvre « Le château de ma Mère ».



Lieu de RDV : Parking du Château de la Buzine

Distance : 4,5 km environ

Durée : 3h – Dénivelé : 90 m

Lieu de RDV : Parking du Château de la Buzine

Distance : 4,5 km environ

Durée : 3h – Dénivelé : 90 m

Niveau : Accessible aux familles Balade théâtrale au départ du Château de la Buzine (Marseille).

