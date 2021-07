Villegouge Villegouge Gironde, Villegouge Les Rando-Tapas du Château Boutinet à Villegouge Villegouge Villegouge Catégories d’évènement: Gironde

Les Rando-Tapas du Château Boutinet à Villegouge 2021-07-28 Château Boutinet 1436 route des Palombes

Villegouge Gironde

Nathalie a cœur de vous guider à pied à la découverte des environs de son très joli domaine niché au cœur du vignoble Bordelais : 1h30 de randonnée se terminant par des tapas… une pause nature qui fait du bien!

+33 6 85 79 56 96

dernière mise à jour : 2021-07-19 par OT du Fronsadais

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villegouge Autres Lieu Villegouge Adresse Château Boutinet 1436 route des Palombes Ville Villegouge lieuville 44.96436#-0.32314