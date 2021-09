Mesnil-Roc'h Mesnil-Roc'h Ille-et-Vilaine, Mesnil-Roc'h Les Rando avec FFRandonnée – Mesnil Roc’h Mesnil-Roc’h Mesnil-Roc'h Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Mesnil-Roc’h Ille-et-Vilaine Mesnil-Roc’h Le comité départemental de randonnée pédestre d’Ille-et-Vilaine organise une randonnée méditative le vendredi 1er octobre dans la forêt du Mesnil. Évadez-vous et ressourcez-vous au cœur de la forêt du Mesnil – le temps d’une randonnée méditative. > Circuit de 6 km au cœur d’une forêt de caractère Inscriptions obligatoires en ligne > https://urlz.fr/guLY

