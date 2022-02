LES RAMONEURS DE MENHIRS / LITTLE VICIOUS MONKEYS La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont), 2 décembre 2022, Châteaurenard.

LES RAMONEURS DE MENHIRS / LITTLE VICIOUS MONKEYS

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont), le vendredi 2 décembre à 20:30

Le concert de LES RAMONEURS DE MENHIRS prévu le 19 février 2022 à la Rotonde est REPORTÉ au vendredi 02 décembre 2022. Vous pouvez opter soit pour conserver vos places pour la nouvelle date soit pour un remboursement. Les spectateurs ayant acheté des billets physiques via les réseaux de billetterie FRANCE BILLET (Fnac, carrefour,…), TICKETMASTER (Cultura, Leclerc…) doivent contacter leurs points de vente habituels pour se faire rembourser. Les personnes ayant acheté leurs billets via internet sur le site des PASSAGERS DU ZINC doivent nous contacter à [billetterie@passagersduzinc.com](mailto:billetterie@passagersduzinc.com) s’ils souhaitent un remboursement. ► LES RAMONEURS DE MENHIRS : C’est au printemps 2006 qu’eut lieu la naissance explosive des Ramoneurs de Menhirs. Dans la nuit bretonne à danser, sur fond de boîte à rythme survoltée, une guitare punk saturée s’unit alors au chant traditionnel partisan et aux thèmes frénétiques d’un couple de sonneurs. Les airs restent fidèles au répertoire et aux styles des anciens, la langue bretonne s’enroule et se déroule, au gré des gavottes, laridés, plinn, hanterdro et autres kas-a-barh. Le cocktail punk-trad est détonant. Entre modernité et tradition, canal punk et canal historique fusionnent dans l’héritage de l’insoumission bérurière, et l’on assiste à une véritable révolution culturelle et transgénérationnelle. Un petit conseil…..RESERVEZ !!! [http://www.ramoneursdemenhirs.bzh/](http://www.ramoneursdemenhirs.bzh/) ► LITTLE VICIOUS MONKEYS : Du fun, du speed et de la bonne humeur ! Le trio déjanté d’Avignon Little Vicious Monkeys de retour sur scène pour vous faire sauter et danser sur leurs tubes passés au crible de la sauce punk rock! ► Les mesures sanitaires en vigueur le jour du concert seront appliquées (pass, masque..). Merci de respecter les gestes barrières. Tarifs : ► En prévente (hors frais de loc.) : Debout : 14€ \ Debout Réduit : 12€. ► Sur place : 17€.

14 / 12€ en pré-vente – 17€ sur place

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) 13160 Chateaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T20:30:00 2022-12-02T23:00:00