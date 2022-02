LES RAMONEURS DE MENHIRS I Le Réacteur L’espace Icare, 11 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Entre 2 journées de conférences avec PIND et Le Réacteur consacrées à Bérurier Noir : une soirée explosive en présence des Ramoneurs de Menhirs ! En dansant sur fond de boite à rythme survoltée, la guitare punk saturée de Loran (ex Bérurier Noir) s’unit aux chants traditionnels et aux thèmes frénétiques d’un couple de sonneurs bretons. Les airs restent fidèles au répertoire des anciens mais les paroles sont souvent revisitées au profit d’un regard contestataire et actuel sur le monde. La langue bretonne s’enroule et se déroule au gré des gavottes, laridés, hanterdro et autres instruments traditionnels. C’est entre modernité et tradition que canal punk et canal historique se mélangent dans l’héritage de l’insoumission bérurière. Cette fusion originale et novatrice offre des concerts explosifs et fédérateurs où toutes les générations sont invitées à perpétuer l’héritage des Bérurier Noir ! Et ce sera avec le Réacteur que ça se passe ! ► [https://www.ramoneursdemenhirs.bzh/](https://www.ramoneursdemenhirs.bzh/) ———————————————————————- ► Ouverture : 19h30 ► Tickets : 12€ en prévente / 15€ sur place ► Bar sur place

L’espace Icare 31 boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2022-03-11T19:30:00 2022-03-11T23:00:00