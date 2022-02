Les Ramoneurs de Menhirs + 22 Longs Riffs Centre Culturel John-Lennon, 17 avril 2022, Eyjeaux.

Les Ramoneurs de Menhirs + 22 Longs Riffs

Centre Culturel John-Lennon, le dimanche 17 avril à 18:00

**LES RAMONEURS DE MENHIRS** Approchez les amis, canailles et korrigans ! Venez, vous entendrez et vous saurez comment se sont retrouvés là, à sonner, à chanter dans la cour des miracles, sous le ciel étoilé un musicien tatoué, une chanteuse de Carhaix des sonneurs de l’Aven, un bagad cornouaillais un chanteur vannetais et une crête gallo une araignée lointaine et des gardiens barjots. Ramonons nos menhirs, nos oreilles et nos têtes. Que nos fiers sabots claquent dans la ronde et la fête. **22 LONGS RIFFS** 22 Longs Riffs est aujourd’hui le groupe montant de la scène punk Française. Basé sur Saint-Brieuc (22) en terre Bretonne. Avec plus de 300 dates dans les pattes, les 22 sévissent en France, en Europe et au Canada depuis 2007. Une démo 4 titres en 2008, un premier album 15 titres sans concession “A Bout Portant” en 2011, un second “Balle Populaire” en 2017 a confirmé leur détermination. 2021 “Contre-Courant” débarque et met tout le monde d’accord ! **Tarif : 22€** [**Prévente en ligne**](https://www.seetickets.com/fr/d/event/les-ramoneurs-de-menhirs-les-sales-majestes-22-longs-riffs/ccm-john-lennon/7209389) Avecl’Association Horizons Croisés Les centres Culturels ne font pas de billetterie pour ce spectacle

Centre Culturel John-Lennon 41, ter route de feytiat, 87000 Limoges Eyjeaux Haute-Vienne



