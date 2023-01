Les rameaux d’olivier Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Les rameaux d'olivier Marseille 7e Arrondissement, 19 mars 2023, Marseille 7e Arrondissement . Les rameaux d'olivier 3 Rue De l'Abbaye Abbaye Saint-Victor

Bouches-du-Rhône EUR À l’occasion du 30e anniversaire de la mort du compositeur Olivier Messiaen, l’ensemble Télémaque propose un voyage musical mettant à l’honneur le langage harmonique du Maître, un langage inspiré et universel. De Debussy à Tristan Murail, la modernité de la musique s’impose, se renouvelle et jamais ne s’épuise.



Messiaen, influences et confluences.

Avec l’ensemble Télémaque. Direction musicale Raoul Lay.



Au programme :

Debussy : Syrinx ; Images : Reflets dans l’eau ; Messiaen : Le merle noir ; Quatuor pour la fin du temps ; Oigand Chen : Voyage d’un rêve ; Boulez : Dérive I ; Tristan Murail : Treize couleurs du soleil couchant.​



