Les RALeur.euse.s Galerie ErbK Paris, 12 octobre 2023, Paris.

Du jeudi 12 octobre 2023 au dimanche 22 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

Exposition collective haute en couleurs regroupant 65 artistes !

Les RALeur.euse.s est une exposition collective regroupera 65 artistes, du 12 au 22 octobre :

Alberto Ruce, Alys, Ami Imaginaire, Ardif, Benoit Jammes,

Botero Pop, Carole b., Clément Laurentin, Crey 132, Dark,

Djalouz, Ernesto Novo, FKDL, Gilbert Mazout, Hektor,

JeanJerome, Jérôme Rasto, Jibé, K.Yoô, Kaldea, Kat&Action,

Kekli, La Dactylo, Ladybug, Lemon, Licea, Lima Lima, Lün, Mahn

Kloix, Matthieu Dagorn, Matt_tieu, Morne, Mosko, Moyoshi,

Nasti, Nicolas Moreau, Ninin, Noon, Noty Aroz, Oji, Onsept,

Oskunk, Papa Mesk, Paul3000, Petite Poissone, Primal Graphic,

Protez, Réa, Rémi Cierco, Rond, Sabrina Beretta, Sandre, Sham

Sam, Sitou, Sly2, TempoNok, Théo Haggaï, Toctoc, Veks Van

Hillik, Vincent Bargis, Vincent Leclerc, Wèkup, Wxyz, Xkuz,

Ynot

Ces 65 artistes ont

travaillé à partir d’une unique couleur RAL, avec la contrainte

technique de ne pouvoir mélanger cette teinte qu’avec du noir ou du

blanc, pour la foncer ou l’éclaircir.

Du petit mécontentement au gros

coup de gueule, de la revendication profonde à l’agacement futile,

certains artistes ont choisi de râler au sens propre.

Mais on ne peut

occulter les différentes significations symboliques et émotionnelles

des couleurs. Aussi, l’inspiration d’autres artistes a pu s’éloigner du

grondement pour d’autres sujets plus apaisés.Les

RALeur.euse.s est exposition collective qui fait la part belle à la

diversité des artistes, tout en faisant de chacune de leur singularité

une composante d’un ensemble “pluricellulaire” cohérent : Les œuvres

créées pour l’occasion seront exposées sous forme d’un nuancier géant de

9 mètres de long, créant ainsi une œuvre collective composée de 54

œuvres individuelles.

Exposition organisée en partenariat Art’Murs x ErbK Gallery x Jibé

Galerie ErbK 64 rue Mazarine 75006 Paris

Contact : lesraleureuses@gmail.com https://www.instagram.com/les_raleur.euse.s/

@les_raleur.euse.s Exposition collective Les RALeur.euse.s