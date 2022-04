Les raisins du changement Lucq-de-Béarn, 23 avril 2022, Lucq-de-Béarn.

Les raisins du changement Domaine Larroudé 20 chemin du Then Lucq-de-Béarn

2022-04-23 – 2022-04-23 Domaine Larroudé 20 chemin du Then

Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 La vigne de nos coteaux subit les variations du climat. Les vendanges deviennent plus précoces. Le vignoble et les pratiques viticoles doivent ainsi s’adapter à ces changements. Sur une parcelle du domaine Larroudé est cultivé un cépage ancien issu du piémont pyrénéen, le manseng noir. On vous parlera de conservation biologique et des expérimentations essentielles face au défi climatique.

La vigne de nos coteaux subit les variations du climat. Les vendanges deviennent plus précoces. Le vignoble et les pratiques viticoles doivent ainsi s’adapter à ces changements. Sur une parcelle du domaine Larroudé est cultivé un cépage ancien issu du piémont pyrénéen, le manseng noir. On vous parlera de conservation biologique et des expérimentations essentielles face au défi climatique.

+33 5 59 36 28 98

La vigne de nos coteaux subit les variations du climat. Les vendanges deviennent plus précoces. Le vignoble et les pratiques viticoles doivent ainsi s’adapter à ces changements. Sur une parcelle du domaine Larroudé est cultivé un cépage ancien issu du piémont pyrénéen, le manseng noir. On vous parlera de conservation biologique et des expérimentations essentielles face au défi climatique.

CPIE Béarn

Domaine Larroudé 20 chemin du Then Lucq-de-Béarn

dernière mise à jour : 2022-04-16 par