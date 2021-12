Les raisins de la colère Centre Culturel le Grand Ecrin, 14 mai 2022, Le Malesherbois.

Les raisins de la colère

Centre Culturel le Grand Ecrin, le samedi 14 mai 2022 à 20:30

Depuis le film de John Ford en 1940 avec Henry Fonda, réalisé du vivant de John Steinbeck, jamais les ayants droits de John Steinbeck n’ont autorisé la moindre adaptation complète de ce roman au cinéma ou au théâtre ! Trois ans d’efforts tenaces et de discussions ont permis de vaincre toutes les appréhensions et de franchir des obstacles incroyables pour parvenir à présenter une adaptation de ce roman sur une scène française. Première mondiale donc ! Avec le concours de musiciens-chanteurs exceptionnels, Jean-Jacques MILTEAU et Xavier SIMONIN ont imaginé et écrit, à deux mains et à deux voix, une adaptation musicale et littéraire de cette oeuvre incontournable de la littérature et de l’histoire des Etats Unis. Un spectacle BILINGUE mêlant la langue originale de Steinbeck et la traduction française. Texte de John Steinbeck Adaptation et mise en scène Xavier Simonin Direction musicale Jean-Jacques Milteau Chansons (écriture et composition) Claire Nivard, Glenn Arzel **Ouverture de la billetterie le lundi 25 avril 2022 à 14h** au Centre culturel le Grand Écrin.

Tarifs : 15 € ou 8 € (- 18 ans et étudiant) – Places numérotées

Centre Culturel le Grand Ecrin rue André Malraux – Malesherbes 45330 LE MALESHERBOIS Le Malesherbois Malesherbes Loiret



