Les raisins de la colère Beaune, 16 mai 2023

Les raisins de la colère

64 rue de Lorraine Théâtre Beaune Cte-d’Or Théâtre 64 rue de Lorraine

2023-05-16 – 2023-05-16

Théâtre 64 rue de Lorraine

Beaune

Cte-d’Or

10 12 EUR Jean-Jacques Milteau et Xavier Simonin ont adapté en 2011 L’Or de Blaise Cendrars, œuvre littéraire majeure décrivant l’odyssée d’un européen vers les États-Unis naissants du XIXème siècle. Une histoire universelle qui trouve son prolongement naturel dans Steinbeck, évoquant ceux du XXème siècle et la grande migration interne du Dust Bowl vers la Californie.

Désastre écologique, crise économique, migration, violence sociale … Les raisins de la colère pourraient apparaître tristement d’actualité si le livre de John Steinbeck n’était pas avant tout un chef d’œuvre intemporel riche d’une humanité plus que jamais fragile.

Avec le concours de musiciens-chanteurs exceptionnels, les co-auteurs ont imaginé et écrit une adaptation musicale et littéraire de cet ouvrage incontournable de la littérature et de l’histoire des États-Unis.

adaptation et mise en scène Xavier Simonin, direction musicale, Jean-Jacques Milteau, chansons, écriture et composition Claire Nivard, Glenn Arzel, comédien Xavier Simonin, guitare et chant Claire Nivard, contrebasse, violon et chant Stephen Harrison, multi-instrumentiste et chant Manu Bertrand ou Glenn Arzel en alternance, lumières Bertrand Couderc, régie générale Thomas Chelot, régie son Pablo Ruamps, costumes Aurore Popineau

theatre@mairie-beaune,fr +33 3 80 24 55 61

