LES RAISINS DE LA COLERE, 7 avril 2023, .

LES RAISINS DE LA COLERE



2023-04-07 20:00:00 – 2023-04-07

Depuis le film de 1940 réalisé du vivant de John Steinbeck par John Ford, jamais les ayants droits de l’auteur n’ont autorisé la moindre adaptation complète de ce roman, que ce soit au cinéma ou au théâtre, c’est donc une première mondiale!

Jean-Jacques Milteau et Xavier Simonin, avec le concours de musiciens-chanteurs exceptionnels, ont écrit et imaginé une adaptation musicale et littéraire de cette œuvre incontournable de la littérature et de l’histoire des Etats-Unis.

À partir de 12 ans.

Réservation conseillée

