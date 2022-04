Les Ragas de la Nuit à Paris (75) au Centre Mandapa LE MANDAPA, 23 avril 2022, Paris.

LE MANDAPA, le samedi 23 avril à 19:00

Du crépuscule au milieu de la nuit, au gré des émotions du moment et des rythmes du temps, ce concert vous invite à l’écoute des Ragas de la Nuit en harmonie avec les heures… Sept musiciens, indiens et non indiens, tous aussi virtuoses que passionnés, choisiront les plus beaux Ragas de la Nuit, les plus vibrants d’émotions et de rêves, tous respectueux de l’instant cosmique qui leur a donné vie. “Milena Salvini” **Programme de la soirée :** 19h : **Philippe Bruguière**, rudra et veena accompagné par **John Boswell**, pakhawaj 20h : **Henri Tournier**, bansuri accompagné par **Mosin Kawa**, tabla 21h : COLLATION 22h : **Thomas Jacquot**, surbahar et sitar accompagné par **Alexis Weisgerber**, tabla et pakhawaj 23h: Joyeeta Sanyal, sitar accompagnée par Mosin Kawa, tabla **Conclusion: duo de sitar** **-** * Un concert annoncé dans l’Agenda du **Collectif Musiques et Danses du Monde en Ile de France** **-**

Tarif unique : 30€ – collation indienne offerte

LE MANDAPA 6, rue Wurtz – 75013 Paris Paris Quartier de la Maison-Blanche Paris



