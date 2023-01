Les rafles, d’un siècle à l’autre Marseille 1er Arrondissement, 2 février 2023, Marseille 1er Arrondissement .

Les rafles, d’un siècle à l’autre

2023-02-02 20:00:00 20:00:00 – 2023-02-04

EUR 10 15 La nouvelle création de Virginie Aimone et Jeremy Beschon continue d’explorer l’histoire de leur ville et du monde.



Hiver 1943 : les Allemands et la police française raflent les quartiers de l’Opéra et du Vieux Port, vident le quartier de St Jean de ses 25 000 habitants, avant de dynamiter le berceau historique de la ville…



Comment Marseille, durant la deuxième guerre mondiale, put-elle ainsi devenir le lieu tragique où coïncida un acte de guerre et un projet d’administration municipale ? Une fiction historique sur l’urbanisation et les quartiers populaires qui nous mène jusqu’à aujourd’hui avec les rénovations d’Euromed.



Texte : Jérémy Beschon avec la collaboration de Virginie Aimone

Une mise en scène de Jérémy Beschon

Comédienne : Virginie Aimone

Création lumière : Cyrille Laurent

Musique : Franck Vrahidès et Tom Spectrum

Design sonore et régie son : Tom Spectrum

Ateliers de médiation et documentation : Vanessa Pedrotti



Avec la collaboration de Pascal Luongo,

avocat au barreau de Marseille et du collectif St Jean 24 janvier 1943

Une fiction historique sur l’urbanisation et les quartiers populaires

