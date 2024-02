Les Racontottes Théâtre de la Noue Montreuil, mercredi 7 février 2024.

Les Racontottes « Les Racontottes », un excellent spectacle de contes qui croise les contes du pays de Montbéliard et la pratique de contes au Togo par le conteur Gaëtan Noussouglo. 7 – 10 février Théâtre de la Noue Réservation par mail – Tarifs : Moins de 16 ans et habitants du quartier La Noue – Clos-Français : 4€

Montreuillois et minima sociaux : 7€

Plein tarif : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T14:30:00+01:00 – 2024-02-07T15:30:00+01:00

Fin : 2024-02-10T16:00:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00

Quand un conteur africain s’empare des histoires de Franche-Comté, ça donne des RACONTOTTES.

Le conteur togolais Gaëtan Noussouglo découvre des histoires comtoises dont le parfum évoque les veillées de sa contrée natale, le Togo.

Souvenirs des aïeuls racontant sous l’arbre à palabres.

D’un continent à l’autre, de troublantes et cocasses parentés se font écho. Une divertissante leçon de vie, où, douillettement installé, on se laisse bercer par des histoires universelles.

Un moment en compagnie d’un conteur généreux et maître de son art.

Théâtre de la Noue 12 place Berthie Albrecht 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « resa.theatre.noue@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 70 00 55 »}]

spectacle conte

Compagnie Gakokoé