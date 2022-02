Les racontines Plouigneau Plouigneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouigneau

Les racontines Plouigneau, 16 mars 2022, Plouigneau. Les racontines Place Jean-Pierre Coatanlem Médiathèque de Plouigneau Plouigneau

2022-03-16 – 2022-03-16 Place Jean-Pierre Coatanlem Médiathèque de Plouigneau

Plouigneau Finistère Plouigneau Venez partager un agréable moment autour de belles histoires contées à la médiathèque de Plouigneau. bibliotheque@plouigneau.fr +33 2 98 67 79 18 http://www.mediatheque-plouigneau.fr/ Venez partager un agréable moment autour de belles histoires contées à la médiathèque de Plouigneau. Place Jean-Pierre Coatanlem Médiathèque de Plouigneau Plouigneau

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouigneau Autres Lieu Plouigneau Adresse Place Jean-Pierre Coatanlem Médiathèque de Plouigneau Ville Plouigneau lieuville Place Jean-Pierre Coatanlem Médiathèque de Plouigneau Plouigneau Departement Finistère

Plouigneau Plouigneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouigneau/

Les racontines Plouigneau 2022-03-16 was last modified: by Les racontines Plouigneau Plouigneau 16 mars 2022 finistère Plouigneau

Plouigneau Finistère