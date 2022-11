Les Racontines de Violette : Ça va faire jazzer ! Médiathèque Violette Leduc Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les Racontines de Violette : Ça va faire jazzer ! Médiathèque Violette Leduc, 19 novembre 2022, Paris. Le samedi 19 novembre 2022

de 11h00 à 11h30

Le samedi 19 novembre 2022

de 10h30 à 11h00

. gratuit

Dans le cadre du Festival Monte le son, une séance des Racontines de Violette, autour de la thématique du jazz, pour enfants de 1 à 4 ans…et leurs parents. Contes et comptines, chansons et jeux de doigts, autour de la thématique du jazz, pour enfants de 1 à 4 ans…et leurs parents. Gratuit sur inscription obligatoire : sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 55 25 80 20, aux horaires d’ouverture de la médiathèque, ou par courriel : mediatheque.violette-leduc@paris.fr Compte tenu du nombre de places limité, merci de prévenir en cas de désistement. Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 01 55 25 80 20 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

© Médiathèque Violette Leduc L’équipe des « Racontines de Violette »

