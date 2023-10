Les Racontines de Violette Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 10h30 à 11h00

.Tout public. A partir de 1 ans. gratuit

Contes, histoires et chansons, comptines et jeux de doigts, pour les petits et leurs parents

LECTURES ET COMPTINES

Accompagnés d’instruments de musique pour chanter et animer une heure du conte spéciale à L’Heure Joyeuse, nos collègues de la médiathèque Violette Leduc vous feront passer un délicieux moment avec les tout-petits !

À partir de 18 mois ans sur inscription

Durée : 30 min

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

Contact : +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

Violette Leduc