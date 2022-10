Les racontines Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Catégories d’évènement: île de France

Les racontines Bibliothèque Marguerite Audoux, 10 décembre 2022, Paris. Le samedi 10 décembre 2022

de 11h00 à 11h40

. gratuit Réservation conseillée auprès des bibliothécaires (sur place, par téléphone au 01 44 78 55 20 ou par mail)

De belles histoires pour les petites oreilles ! Embarquons ensemble pour un beau voyage imaginaire grâce aux histoires choisies et lues pour vous par les bibliothécaires. À partir de 3 ans. Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris Contact : 01 44 78 55 20 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux

