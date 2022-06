Les Racontines : A pleurer de rire !

2022-06-15 – 2022-06-15 Le rire, c’est la vie ! une séance pour se bidonner, se poiler, se taper sur les cuisses, un moment pour pleurer de rire, pour rire à gorge déployée, éclater de rire, se tordre les côtes, pouffer, se fendre la pêche, se détendre les zygomatiques… latelier.mediatheque@plouescat.fr +33 2 98 69 88 81 Le rire, c’est la vie ! une séance pour se bidonner, se poiler, se taper sur les cuisses, un moment pour pleurer de rire, pour rire à gorge déployée, éclater de rire, se tordre les côtes, pouffer, se fendre la pêche, se détendre les zygomatiques… dernière mise à jour : 2022-05-24 par

