Les Racontines à la Bibliothèque Georges Brassens Chambéry, 9 octobre 2021, Chambéry. Les Racontines à la Bibliothèque Georges Brassens 2021-10-09 10:30:00 – 2021-10-09 Bibliothèque Georges Brassens 401 rue du Pré de l’Âne

Chambéry Savoie Lectures animées par les bibliothécaires pour les enfants de 0 à 4 ans

Rendez-vous dans la salle d’heure du conte. +33 4 79 72 25 81 dernière mise à jour : 2021-09-28 par Grand Chambéry Alpes Tourisme

