Les Racontines à la Bibliothèque Georges Brassens Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Les Racontines à la Bibliothèque Georges Brassens Chambéry, 5 février 2022, Chambéry. Les Racontines à la Bibliothèque Georges Brassens Bibliothèque Georges Brassens 401 rue du Pré de l’Âne Chambéry

2022-02-05 10:30:00 – 2022-02-05 Bibliothèque Georges Brassens 401 rue du Pré de l’Âne

Chambéry Savoie Lectures animées par les bibliothécaires pour les enfants de 0 à 4 ans

Rendez-vous dans la salle d’heure du conte. +33 4 79 72 25 81 Bibliothèque Georges Brassens 401 rue du Pré de l’Âne Chambéry

dernière mise à jour : 2022-01-29 par

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Chambéry Adresse Bibliothèque Georges Brassens 401 rue du Pré de l'Âne Ville Chambéry lieuville Bibliothèque Georges Brassens 401 rue du Pré de l'Âne Chambéry Departement Savoie

Chambéry Chambéry Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambery/

Les Racontines à la Bibliothèque Georges Brassens Chambéry 2022-02-05 was last modified: by Les Racontines à la Bibliothèque Georges Brassens Chambéry Chambéry 5 février 2022 Chambéry Savoie

Chambéry Savoie