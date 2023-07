Les Racontines 0-3 ans Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 18 novembre 2023

de 10h45 à 11h15

Le samedi 16 septembre 2023

de 10h45 à 11h15

.Public enfants. Jusqu’à 3 ans. gratuit

Venez découvrir, écouter et voir des comptines, jeux de doigts et premiers albums avec votre enfant de 0-3 ans ! Lors de ces séances spécialement dédiées aux bébés, nous vous proposons de découvrir, écouter et voir des comptines, jeux de doigts et premiers albums ! Pour les 0-3 ans et leurs parents !

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://bibliothequecanopee.wordpress.com/ +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr

