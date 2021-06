Les racont’ARTS de village … à St Alexandre Saint-Alexandre Saint-Alexandre, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-AlexandreSaint-Alexandre.

Quand l’art et l’histoire se rencontrent …Chantal et Nathalie vous guident à travers les ruelles de nos plus charmants villages, en levant le voile sur certains secrets deleur patrimoine, rythmés par des parenthèses artistiques parfois décalées : musique, théâtre, clowns, arts de rue, contes …Un moment convivial vous est offert par les villages en fin de visiteTarifs : 8€ par adulte, 4€ pour les enfants de – de 12 ans et 20€ par familleDurée 1h30Inscription obligatoire au 04 66 89 54 61

contact@provenceoccitane.com +33 4 66 89 54 61

