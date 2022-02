LES RACONTARS (LECTURE) Médiathèque d’Auray Auray Catégories d’évènement: Auray

Morbihan

LES RACONTARS (LECTURE) Médiathèque d’Auray, 30 mars 2022, Auray. LES RACONTARS (LECTURE)

Médiathèque d’Auray, le mercredi 30 mars à 17:30

Organisé par la médiathèque d’Auray (Athéna) et Ti Douar Alre

Gratuit

Lecture bilingue en breton et en français pour les enfants entre 3 et 9 ans. Médiathèque d’Auray Espace Athéna, Place du Golhérez, 56400 Auray Auray Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T17:30:00 2022-03-30T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Auray, Morbihan Autres Lieu Médiathèque d'Auray Adresse Espace Athéna, Place du Golhérez, 56400 Auray Ville Auray lieuville Médiathèque d'Auray Auray Departement Morbihan

Médiathèque d'Auray Auray Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auray/

LES RACONTARS (LECTURE) Médiathèque d’Auray 2022-03-30 was last modified: by LES RACONTARS (LECTURE) Médiathèque d’Auray Médiathèque d'Auray 30 mars 2022 auray Médiathèque d'Auray Auray

Auray Morbihan