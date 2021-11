Les racines du désir Le Frigo, 29 janvier 2022, Albi.

Les racines du désir

Le Frigo, le samedi 29 janvier 2022 à 20:30

Elle est facilement reconnaissable au maquillage blanc des danseurs. Pour découvrir cet art, qui fascine autant qu’il interpelle, direction le Frigo le samedi 29 janvier à 20h30. Sur scène, deux artistes, en résidence pour la deuxième fois au Frigo, tissent « les racines du désir » entre les musiques nomades, contemporaines ou autres de l’un (David Lataillade) et la danse butô de l’autre (Xixi). Artiste polymorphe, (photographe, réalisatrice et danseuse) Xixi vient de Montpellier et encore avant de Chine où elle a fait ses premières armes au sein de l’opéra a de Pékin. Avec une gestuelle maîtrisée à l’extrême et portée par la musique, elle explore les mystères de l’âme, de l’existence humaine et plonge les spectateurs dans un espace empreint de poésie qui s’affranchit du temps.

Tarifs : 8/10€.

Provocant et obscur pour certains, ludique et artistique pour d’autres le Buto est une danse d’avant garde née au Japon vers la fin des années cinquante.

Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi Tarn



