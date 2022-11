Les Racines de Pontaulic : Le monde en-dessous du monde

Les Racines de Pontaulic : Le monde en-dessous du monde, 14 décembre 2022, . Les Racines de Pontaulic : Le monde en-dessous du monde



L'association Les racines de Pontaulic vous propose 6 ateliers techniques, à raison d'1 séance par mois, autour des thématiques de la nature pour une meilleure compréhension du fonctionnement des forêts comestibles. Episode 4/6 : Le sol : le monde en-dessous du monde L'équipe des Racines de Pontaulic vous retrouve au Kawa Nhan à Léognan pour une série de 6 mini conférences techniques autour des forêts comestibles. La quatrième conférence s'intéresse au sol et à son fonctionnement. Et si toute la magie de la fertilité se passait sous terre ? Quelle place pour les insectes, les micro-organismes dans le système ? Entrée libre. Ouvert à tous.

